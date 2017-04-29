Kazı Alanında Gömülü İskeletlere Rastlanmaya Devam Ediyor

Ardahan'da bulunan ve Rus generale ait olduğu değerlendirilen mezarının bulunduğu alanda askeri bot ve elbiselere rastlandı.



Karagöl Mahallesindeki bir inşaat alanında iş makinesi ile başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde hac işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altına alınırken Ardahan'daki inşaat ise durduruldu.



Kazı alanında incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, alanda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduğunu söyledi. MAŞATLIK (GAYRİ MÜSLÜM MEZARLIĞI) Bu alan Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl mahallesindeki bu bölge Maşatlık olarak adlandırılıyor. Yani gayri Müslüm Mezarlığı, dolayısıyla burada sadece bu Generalin değil daha bir çok Gayri Müslim'in mezarının bulunma ihtimali yüksek. Tabi burada 40 yıllık Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş esnasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de Gayri Müslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek." şeklinde konuştu.



MERAKLILAR ALANA AKIN EDİYOR



Rus generalin tabutunun bulunduğu alana vatandaşlar akın ediyor. İl dışından geldiğini söyleyen Ayşe Keskin, "İstanbul'dan geldim, dün haberlerde gördüm ve sırf şu kazıyı görmek için buraya kadar geldim." Dedi.



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