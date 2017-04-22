Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği'nin 2. Oğlan genel kurulu Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan salonunda yapıldı. Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken mevcut Başkan Cem Kaytan güven tazeledi.



Divan Başkanlığını İsmail Atasever, divan üyeliklerini ise Selahattin Birgili ve İlkay Yıldız'ın yaptığı kongrede konuşan Muuğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan, 2014 yılında kurulan Derneğin her geçen yıl üye sayısını arttırdığını açıkladı. Kaytan, "2016 yılında gazetecilere yönelik projelerimizle adımızdan çok söz ettirdik. Bu yıl özellikle eğitime ağırlık vereceğiz. Duayen gazetecileri Muğla'ya davet ederek meslektaşlarımıza yönelik eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Ayrıca son olarak yakında üyelerimize bir indirim kartı göndereceğiz. Bu kartla üyelerimiz ulaşım, sağlık ve market alışverişlerinde anlaşmalı olduğumuz kurumlardan indirimli olarak faydalanabilecekler" diye konuştu.



Tek liste ile gidilen seçimde Yönetim Kurulu Cem Kaytan, Hüseyin Atılgan, Adem Ülker, Burcu Çetinkaya, Cavit Yıldırım, Durmuş Genç ve Uğur Naim Yurtsev'den oluşurken, Denetim Kurulu Selda Kay Öztürk ve Selahattin Birgili'den oluştu. Konrgde üst kurul delegeliğine ise Cem Kaytan, İsmail Atasever, Cavit Yıldırım, Mutlu Hazer seçildi. - MUĞLA