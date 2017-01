Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, işadamları açısından 2016 yılını değerlendirerek, 2017 yılındaki beklentilerini açıkladı.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi 2015 ile 2016 yılı ihracatının aynı olduğunu söyledi. 2016 yılında kötü olaylar yaşandığını ancak buna rağmen Kayseri sanayisinin iyi bir direnç gösterdiğini kaydederek, "2016'da çok acı olaylar yaşadık. Biliyorsunuz hem terör olayları ve hain bir darbe girişimi yaşadık. Öncelikle şehit olan gerek terör olaylarında gerekse hain darbe girişimi sırasında şehit olanlara tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de tekrar hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Buna rağmen Kayseri sanayisi ciddi bir direnç gösterdi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen, sene sonu rakamlarına baktığımızda çok büyük bir kaybımız yok. İhracatta yüzde 4,5 civarında, 2015 yılına göre bir gerileme söz konusu. Ama yine analiz yaptığımızda özellikle dolar, euro partisinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani 2015 ile 2016 ihracatımız aynı. 2014'e nazaran düşüktü. Biliyorsunuz bizim ihracatımız Türkiye ihracatı ile paralel gidiyor. Yani bulunduğumuz konum Türkiye'de hep aynı. Tabi hedeflerimiz bizim 2016 için daha yüksekti ama bu istenmeyen birtakım olaylardan kaynaklı bu ivmeyi sağlayamadık. 2017 ile ilgili önümüzde büyük bir fırsat oldu inancındayız. Bu fırsatı da değerlendirip, biliyorsunuz bir 2023 yılı hedefimiz var. İnşallah ona ulaşmak için bu yıl bu fırsatları değerlendirip gerek ihracatımızı, gerekirse sanayi ciromuzu arttırmak durumundayız. Bununla ilgili de inşallah çalışmalar yapacağız. Ben 2016'nın sanayi açısından zor bir yıl olduğunu ama sanayicimizin ve hükümetimizin, hızlı kararlarıyla çok büyük zarar vermeden geçtiği inancındayım. Mevcudu muhafaza ettiğimizin inancındayım. İnşallah 2017 çok daha iyi olacak" dedi.



"Dünya çapında firmalarımız var"



Sanayi ürünleri bakımından Kayseri'nin iyi konumda olduğunu ancak daha kat edilecek çok yolun bulunduğunu sözlerine ekleyen Büyüksimitçi, "Hatırlarsanız biz seçildiğimiz gün sayın meclis başkanımız, yönetim kurumumuzdaki arkadaşlarla ne yapabiliriz, yeni bir vizyon ne koyabiliriz çalışmasını yaptığımızda zaten hem Pazar çeşitliliği konusunda çalışma yapmamız hem de ürün çeşitliliği konusunda çalışma yapmamız gerektiğini düşündük ve bununla ilgili planlar hazırladık. Kayseri'de tabi elektrikli ev aletleri de aslında oldukça iyi pozisyonda. Tekstil oldukça iyi pozisyonda. Aynı zamanda kablo sektörü oldukça iyi pozisyonda. Kayseri'nin aslında mevcut ürünlerle ilgili gideceği çok yol var. Markalaşma konusunda Kayseri muadillerine göre çok daha önde. Ancak Kayseri'yi biz ciddi anlamda yani tekstilde, teknik tekstile nasıl döneriz ile ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Kabloda hakikaten dünya çapında firmalarımız var. Türkiye'nin ilk 200'ünde firmalarımız var. Bunları biraz daha geliştirmek zorundayız. Bunla ilgili de burada bir proje ofisi kurduk. Gerek ihraç pazarlarımızı çeşitlendirme ile ilgili çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda yurt dışı teknik geziler veya ihracata yönelik teknik gezilerle ilgili projeler çıkaracağız inşallah. Başladık, bundan sonrada hızlanarak devam edeceğiz. Kayseri sanayisini mutlak suretle ilerletmemiz lazım. Mobilyayla ilgili bazen mobilya sektörü iyidir, kötüdür herkes bir yorum yapıyor. Ben mobilyada gideceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum. Düşünün ki dünyada mobilya satan bir firmanın cirosu 30 milyar Euro'nun üzerinde. Dolayısıyla bir tek firmanın cirosundan bahsediyoruz. Daha Kayseri çok mesafe kat eder. Markalı ürünlerimiz mobilyada ciddi miktarda fazla" ifadelerini kullandı.



"Markalı ürünlerimizi markalarımızla beraber satmalıyız"



Yeni yapılacak fuar ve kongre merkezi ile ilgili düşüncelerini de aktaran KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi. Büyüksimitçi, "Fuarlarla ilgili ellerine sağlık, bir fikirleri bir yatırımları var. Bizimle de paylaştılar. Fuarlar bizim söylemiş olduğumuz ürünle veya pazarla ilgili çeşitlenmenin sonunda biraz daha farklı, daha iç pazara yönelik devam ediyor. özellikle Kayseri'deki fuarlarımız. Biz tabi sayın başkanımızla da görüştük. Kayseri'deki fuar alanı uluslararası nitelikte ve istenilen organizasyon yapısıyla yapılırsa mutlak suretle faydası olur. Ama pazarlama sistemleri değişti. Yerinizde oturarak pazarlama yapamıyorsunuz. Çok fazla hareket etmeniz gerekiyor. Sosyal medya ve internet ciddi anlamda önemli hale geldi. Fiziki fuarların Avrupa'da da ne olacağı tartışılıyor. Ama o güne kadar biz burada fuarlar yapıp başarılı olabiliriz. Bu konuda fuar alanıyla ilgili hakikaten güzel bir çalışma yapmışlar. Bununla ilgili yatırım planları da oluşturulmuş. İnşallah hayırlı olur. Ama organizasyonu konusunda sayın başkanımızla görüştüğümüzde gerçekten güzel düşünceleri var. İnşallah uluslararası nitelikte olması lazım çünkü Kayseri mobilya sektörü veya diğer sektörlerimiz yurtiçinde marka değeri olan birçok firmadan oluşuyor. Türkiye'nin yapması gereken daha fazla ihracat yapmak. Markalı ürünlerimizi markamızla beraber satmalıyız. Bunun içinde bir çalışma olduğunu söyledim. Uluslararası nitelikte bir fuar ve kongre merkezi olarak. İnşallah bizde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. İnşallah hayırlısıyla da bitecek" şeklinde konuştu.



"2017 fırsat yılı olacak"



Sanayiciler açısından KDV ve ÖTV'de yapılacak indirimlerin çok faydalı olacağını ifade eden Büyüksimitçi, taleplerini gerekli yerlere ilettiklerini vurguladı. Alınan önlem ve verilen desteklerle 2017 yılının fırsat yılı olacağını, sanayicilerin de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Büyüksimitçi şöyle konuştu;



"Bir nakit darlığı oldu piyasada. Bunu da biz çeşitli zamanlarda hükümetimize ilettik. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani bankalarla ilgili birtakım sıkıntılar vardı. Gerek bankalarla görüşerek, gerek sanayicimizin görüşlerini dinleyerek çözmeye çalıştık. Çözemediklerimizi de Ankara'da gerek Odalar ve Borsalar Birliği'ne, gerekse bakanlıklarımıza dosya halinde bildirdik. Burada özellikle belli sektörler için KDV indirimi ki bu mobilya kısa süreli yani en azından yıl sonuna kadar yapılabilirse bir indirim; yüzde 18'den 8e' indirilirse piyasanın çok canlanacağı ve hareketleneceği, istihdam yoğun bir sektör olması dolayısıyla da bu kısa zamanda istihdamı da destekleyeceği konusunda talebimizi ilettik. Bununla beraber elektrikli ev aletleri Kayseri için keza önemli. Burada eğer mümkün olursa yine bir ÖTV indirimi çok faydalı olur. Talebimizi ilettik. Ama mesele hükümetin bu zamanlarda teşvik ve desteklerini nasıl yaptığı ile alakalı. Ben bunu sıkça söylüyorum. Bu dönemdeki kadar devletin destek ve teşvik açıkladığı bir dönem ben hiç görmedim. Ben 30 yıldır sanayinin içerisindeyim. Yani almak istemiyorum diye zorla destek veriyor pozisyonda. Özellikle taşınır rehni ile ilgili kanun çıktı. Bu ne demek? Daha önce bankalarda teminat olarak kullanamadığınız taşınırlarınızı şu anda teminat olarak kullanabileceksiniz. Bu nedir? Firma markanızdır, isminizdir, patentlerinizdir. veya fabrikanın içerisinde bulunan makine parkınızdır. Bunlar daha önce teminat kullanılamıyordu. Şimdi makine sicil de kurularak bunları teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Bu reel sektöre 400 milyar TL, eğer rakamda yanlış değilsem bir kredi limiti demektir. Yine geçtiğimiz günlerde Eximbank'ın sermayesi arttırıldı. Yine KGF'nin sermayesi arttırıldı. Buna Odalar ve Borsalar Birliği çok büyük destek verdi. Biliyorsunuz TOB Nefes Kredisi adı altında isteyen sanayicimize, üyelerimize kredi veriyoruz. Bununda toplam kredi tutarı 5 milyar TL ve yıllık 9,90 faizle. Bunlar muhteşem. Herkes elinden geleni yapıyor. 250 milyarlık bir limit Exim Bank'ta, KGF'de. Dolayısıyla şu an da bu işlerin çok hızlı aşılacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla da 2017'nin fırsat yılı olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı sanayicilerimizin çok iyi değerlendirmesi lazım. KOSGEB'in nakit sıkışıklığıyla ilgili kredi çalışması oldu."



"Topla, tüfekle yıkamayacaklarını anlayanlar, ekonomi olarak yıkmaya çalışıyor"



Türkiye'yi terörle, topla, tüfekle yıkamayacaklarını anlayanların ülkeyi ekonomi ile yıkmaya çalıştıklarını söyleyen Mehmet Büyüksimitçi, "Terörü çokça konuşuyoruz. Nereden geldiği, ucunun nereye uzandığı, bunun arkasından Türkiye üzerindeki emellerinin ne olduğu belli olan birtakım karanlık odakların, aslında bu işlerde karanlık odak diyoruz ama Türk milleti artık kimin ne yaptığını aşağı yukarı biliyor. Türk milletinin en büyük özelliği; her şeye rağmen birlik ve beraberliğimizi koruyabilen ki 15 Temmuz gecesinde 16 Temmuz sabahında gördük. Sıkı sıkıya kenetlenebilen, Türkiye aleyhine kim ne yaparsa yapsın göğsünü siper eden bir milletiz. Tabi bunu anlamakta, idrak etmekte zorlananlar var. 'Bunları topla, tüfekle, terörle yıkamayız' diyenler ekonomi olarak yıkmaya çalışıyorlar. Ama ben Türk Milletinin bu işleri de Türk sanayisinin, iş adamlarının bu işlerin üstesinden geleceğine inanıyorum. Döviz ile ilgili olan olayları bence çok abartıyoruz. Çünkü 2001 krizini yaş olarak hepimiz biliriz. Bilmeyenler de çok rahatlıkla ulaşabilir bilgilere. Dövizin 3-4 kat arttığı bir gün içerisinde, faizlerin yıllık 7 bin-8 bin olduğu, yani bu rakamları hesaplaması zordu öyle söyleyeyim. Bir anayasa kitapçığı atıldığında ne olduğunu bildiğimiz günlerdi. Bu günlerde döviz yüzde 10 artmış, 30 artmış bunların tartışması elbette yapılır, teknik anlamda tartışılır. Şirketlerin nasıl bu işlerden en az zarar göreceğine dair çalışmalar yapılır. Ama asıl odaklanmamız gereken bizim üretime devam etmemiz, daha çok satmamız, daha çok gayret göstermemiz. Bunların hepsi gelip geçecek. Ben eminim ki planlayanlar hüsrana uğrayacaklar. Bir takım ekonomistler der ki 'Türkiye'nin içerisinden birtakım hadiseler ve etkilerden dolayı dövizde bu etkiler yaşanıyor'. Birtakım ekonomistler yurtdışı kaynaklı diyor. Nereden gelirse gelsin bizim konsantre olmamız gereken şey işimiz. Bunun analizini yaparız, şirketlerimiz üzerine, ülkemiz üzerine ne etkiler olduğunu bakarız ama bütün günümüzü bu niye yükseldi, bunu şu mu yaptı bu mu yaptıdan ziyade çalışarak bertaraf etmek zorundayız. Nasıl ki terör olayları karşısında birlik ve beraberliğimizi sürdürüyorsak ekonomi konusunda da cumhurbaşkanımız bir cümle kullandı 'Milli seferberlik'. Ekonomide milli seferberlik yapmalıyız. Buna can yürekten inanıyoruz. Can yürekten katılıyoruz. Bu günler o günler. Dediğim gibi 2001'deki veya 2000 öncesi ekonominin kötülüğü yok. O enflasyonlar yok. O faiz oranları yok. Yani bu kadar kötü değiliz ama bizim olmamız gereken yere birileri çıkmamızı engelliyorsa biz de bu iş için milli seferberlik bilinci içerisinde çalışmamız lazım. Gayret göstermemiz gerekli. Ben inanıyorum ki bunu da sıkça söylerim; 2017 Allah'ın izniyle Türkiye'nin çok büyüyeceği bir yıl olacak" dedi.



"Sanayicinin OHAL'den kötü etkilenmesi söz konusu değil"



OHAL'in ülkenin güvenliği açısından gerekli olduğunu kaydeden Büyüksimitçi, sanayicilerin OHAL'den kötü anlamda etkilenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Büyüksimitçi, "OHAL ile ilgili benim bir derdim yok. Çok enteresan tabi dış basında falan da görüyoruz. OHAL'dir, şudur budur. Şimdi yolda geziyoruz OHAL ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık biz. OHAL kime var? Teröriste var. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bu ülkenin şu anda ciddi terör odakları tarafından tehdidi var. OHAL'in kaldırılmasını istiyor olmak aslında yol açıyor olmaktır. Biz millet olarak da sanayici olarak da OHAL'den kötü anlamda etkilenmemiz söz konusu değil ve ülkenin güvenliği açısından gerekliliğine inanıyoruz. Biliyorsunuz ki çok büyük bir oy oranıyla TBMM'de kabul ediliyor. Maalesef bu eleştiriyi yapanlar demokrasi ile ilgili de bir hesap hatası olanlar. Demokrasi saygı duyma rejimi. TBMM'den seçilerek gidilmiş kişiler ciddi bir oy ile OHAL devamına karar vermişler. Bu Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin faydasına olan bir şeydir. Sanayicilerin bununla ilgili sıkıntısı olması mümkün bile. Aksine ülkenin güvenliği açısından önemli. Biz de dolayısıyla destekliyoruz" diye konuştu.



2017 hedefleri ile ilgili de bilgiler veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, sözlerini şöyle sürdürdü;



"2017 yılı Türkiye'nin özellikle Kayseri'nin hedef olarak büyüme göstermesi gerekiyor. Bunun için biz sanayi odası olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz ve çalışacağız. Sanayicilerimizin de bu inançta olduğunu biliyoruz. Bize de sıkça söylüyorlar. Omuz omuza, sırt sırta, kol kola verip çalışacağız ve özellikle ihracat pazarlarında Kayseri'nin adını, Türkiye'nin adını daha çok duyuracağız. 2017de inşallah bu sanayi gecemizde de biliyorsunuz firmalarımız oldu. Çok güzel yatırımlara başlanıyor. Hem teknolojik anlamda hem yeni ürünler anlamında. İnşallah bunların artısıyla hem Kayseri'miz hem Türkiye'miz bence çok iyi bir yıl yaşayacak. Tabi Allah korusun yine terör olayları olabilir. Buna karşı her zaman devletimizin emrindeyiz. Birey olarak, kurum olarak, kuruluş olarak. Bununla ilgili duamız 'inşallah bir daha olmayacak'. Onlarında hüsrana uğrayacağını umuyoruz. 2017 ekonomik açıdan çok iyi olacak." - KAYSERİ