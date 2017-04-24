Kayserispor'la Mesut Bakkal Öğleden Sonra Görüşecek

KAYSERİSPOR yönetimi, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mesut Bakkal'la bugün öğleden sonra Kayseri'tde bir görüşme yapacak.



Hakan Kutlu'nun devre arasında istifası üzerine yeni yönetim kurulunun takımın başına getirdiği Sergen Yalçın'la 2'nci yarıda üst üste lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım, son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Gençlerbirliği yenilğisi bardağı taşıran son damla olunca Sergen Yalçın, kadrodaki bazı oyuncuları motive edemediğini gerekçe göstererek,istifa etti.



Bu gelişmelerden sonra dün akşam toplanan Kayserispor yönetim kurulu Sergen'in istifasını kabul ederek, teknik direktör adaylarından Mesut Bakkal'la prensipte anlaştı. Mesut Bakkal, bu sabah Kayseri'ye geldi.