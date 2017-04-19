Kayseri Osb Başkanı Tahir Nursaçan, "Milletçe Başımız Sağolsun"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, helikopter kazası sonrasında yayımladığı mesajında, "Milletçe başımız sağolsun" ifadesinde bulundu.



Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın mesajı şu şekilde, "Tunceli'de düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz." - KAYSERİ