Kayseri Diriliş Başkanları Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye Devam Ediyor

Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanlığı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında madde bağımlılarına yönelik Menzil gezisi düzenlendi.



Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda 27 madde bağımlısı genç, madde bağımlılığından kurtulmak ve dine yönelmek için Menzile gitti. Diriliş Başkanları ve Semerkand Develi Temsilciliği'nin ortaklaşa yaptığı projeye Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi destek verdi. Diriliş Başkanları Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç yaptığı açıklamada, "Diriliş Başkanları, Semerkand Develi Temsilciliği olarak ortaklaşa düzenlediğimiz projeye toplamda 27 madde bağımlısı kardeşimizin tövbe ve namaza başlamasına vesile olundu. Maddeden kurtarmak için ilk adım atıldı, sorumluluğumuz bitmedi. Bundan sonra da bu kardeşlerimizle bu illetten kurtulana kadar ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren başta Genel Başkanımız Sayın Hasan Türksel Beye, Develi Kaymakamı Murat Duru Beye, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Beye Semerkand Develi Temsilciliği'ne ve Avukat Ahmet beye Recep Medeni Beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ