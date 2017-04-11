Kayseri'deki Kazada Ölen Öğrenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sabah öğrenci servisi ve tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Rıfat Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.



Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde sabah yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada M.S.'nin kullandığı 38 SP 235 plakalı öğrenci servisi ile A.B.'nin kullandığı 38 YN 654 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 18 yaşındaki Rıfat Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Hayatını kaybeden Rıfat Öztürk, Karakaya Mahallesi meydan camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar Taner Yıldız'dan aynı bölgede çok sayıda kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.



Taner Yıldız, hayatını kaybeden Rıfat Öztürk'ün annesi Sibel ve babası Mustafa Öztürk'e de taziyelerini bildirdi. - KAYSERİ