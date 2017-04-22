Kayseri'de Cinayet

Kayseri'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi'nde, Ahmet Hassu (31) ile kimliği öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan H.E, tabanca ile ateş açtı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hassu, araçtan inerek bir markete sığındı. Hassu'nun yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçan H.E'nin arkasından havaya ateş etti.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hassu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Hassu ile H.E'nin alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.