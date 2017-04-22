Kaynak: Chp, Eski Alışkanlığıyla Yeni Vasiler Bulmak İçin Yollara Düşüyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP'nin referandum sonuçlarını Danıştay'a götürmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor" dedi.



Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliği halkoylamasını değerlendirdi. Referandum sonuçların kesinleşmesiyle birlikte mecliste önemli kanun değişiklikleri ile uyum yasalarının çıkarılacağını kaydeden Anayasa değişikliği paketindeki 3 maddenin de yürürlüğe gireceğini ifade etti. Kaynak, şöyle dedi:



"Birincisi Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partiye üye olmasının önü açılıyor, ikincisi askeri yargı ortadan kalkıyor. Bakınız bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle düşünün; 'İç Hizmet Kanunu gereğince 15 Temmuz'da ben şöyle yaptım' diyebilecek FETÖ sanığı askerlerin, askeri mahkemede yargılanma itirazları ve imkanları olabilirdi. Ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu aslında biliyorsunuz da önemli neticeleri de olacaktır. Askeri yargı ilk defa Türkiye'de ortadan kalkmaktadır. HSYK'nın yeni üyeleri de TBMM tarafından seçilecek. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Millet adına yargı yetkisi kullanan, millet adına yargısal hüküm veren mahkemeleri yöneten idari teşkilatının salt çoğunluğu TBMM seçiyor. Hem de bu seçim, mecliste zorunlu olarak uzlaşmayı, mutabakatı gerektiren bir seçimdir. Hiçbir kişinin ve hiçbir partinin tek başına yargıyı yönetecek kadroyu seçmesine imkan vermeyen bir düzenlemedir."



'DANIŞTAY'A GÖTÜRMEK ANAYASAYA AYKIRIDIR'



Veysi Kaynak, AGİT raporunu da değerlendirirken tek taraflı hazırlandığını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili kararını oy verme işlemi sona ermeden aldığını ifade eden Kaynak, CHP'nin referandum sonuçlarını Danıştay'a götürmesinin Anayasa'ya Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydederek, "Anayasa değişikliğiyle vesayet organlarının, vesayetin ortadan kalkacağını iddia ettik. CHP, eski alışkanlığıyla yeni vasiler bulmak için yollara düşüyor. Anayasamızda açıktır; seçimlerle ilgili yetkili organ seçim kuruludur ve kararları kesindir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun tek yetkili olduğu hususu Danıştay'a götürmek, kendisine Yüksek Seçim Kurulu üzerine yeni bir vasi arama arayışında aynı zamanda. ve Anayasa'ya aykırıdır. CHP'nin eski alışkanlıkla seçimlerde yeni bir vesayet merci oluşturma gayretindedir. Daha önce 3 kez başvurulup reddetmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bizim Anayasa Mahkememiz daha önce bireysel başvuruları da reddetmiştir. YSK, mühürlü, mühürsüz oy pusulası ve zarfları hususunda daha önce defalarca karar vermiştir. Daha önce CHP'nin ve başka partilerin benzer talepleri olmuştur. Sandıkta netice alamayanlar, başka yerlerde netice alma gayretindedir" diye konuştu.



'AB, SEÇİM SONUCUNA SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR'



Referandum sonuçlarının aynı zamanda Türkiye'de kutuplaşmanın olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Birliği'nin de sonuçlara saygı duymak zorunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye bu tabloyla kutuplaşmadığını, halkın yüzde 51.5'i evet, yüzde 48.5'i hayır dedi, bu kutuplaşma mıdır? Hayır, asla kutuplaşma değildir. Yüzde 51.5'inin evet dediği bir meseleye yüzde 48.5'i hayır diyor ve Türkiye bu iki kesim kardeşçe yaşıyorlar. Bakın burası önemlidir, bu bir kutuplaşma işareti değildir. Bu, bir arada yaşama kültürüdür. Hadiselere farklı farklı baksak da aynı vatanın, aynı milletin bir mensubu, aynı bayrak altında birlikte yaşadığımızın çok açık ve net ispatıdır. ve Avrupa Birliği gamalı haçlarla, bilmem nelerle ta eski o ayıplı dönemin görüntüleri ortadayken Türkiye'de yargı denetiminde yapılan bu demokratik seçimin milletimizin yüzde 86'dan fazlasının sandığa gittiği seçimin neticelerine itibar etmek zorundadır, saygı göstermek zorundadır. Milletin iradesine saygı göstermek zorundadır." - Kahramanmaraş