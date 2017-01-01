Kaymakam Zadeleroğlu Yeni Yılı Polislerle Karşıladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Murat Zadeleroğlu yeni yılı, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle birlikte karşıladı.



İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Yıldırım ile beraber yeni yılı polislerle birlikte karşılayan Kaymakam Zadeleroğlu polis lokalinde çay içip tatlı yiyerek yeni yılı karşıladılar. Kaymakam Zadeleroğlu vatandaşların gönül rahatlığıyla eğlenmeleri ve huzur içinde sokaklarda dolaşabilmeleri için polisin gece gündüz çalıştığını söyledi. - ADIYAMAN