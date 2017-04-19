Kaymakam Zadeleroğlu Fetö Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Kaymakam Zadeleroğlu Fetö Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 yıldır kaymakamlık görevini yürüten Kaymakam Murat Zadeleroğlu'nun FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Murat ZADELEROĞLU, Adıyaman, Gölbaşı, Terör, PDY, FETÖ