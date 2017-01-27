Kaymakam Yosunkaya ve Başkan Ayhan muhtarlarla buluştu

Muhtarlar anlattı, Yosunkaya ve Ayhan dinledi

Bir süre önce Malatya'nın Arguvan ilçesinden Akçakale Kaymakamlığına atanan Selçuk Yosunkaya, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla tanıştı. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve daire amirlerinin de katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

PROBLEMLER TEK TEK NOT EDİLDİ

Kaymakam Yosunkaya, açılış konuşmasında, gerek vatandaşlar gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de muhtarlarla zaman zaman bir araya geleceklerini ve ihtiyaçları birinci ağızdan dinleyeceklerini söyledi.

Akçakale'de 115 mahalle, bir o kadar da mezra bulunduğunun altını çizen Yosunkaya, "Bunların hepsine birebir vakıf olmak, ulaşmak mümkün olmayabilir. Ama bunu siz kıymetli muhtarlarımız sayesinde sağlayacağız" dedi.

Muhtarların, mahallelerinde yaşanan sıkıntıları kamu kurumları ile mutlaka paylaşması gerektiğini ifade eden Yosunkaya, "Çözüm üretilebilmesi için öncelikle sorunun kamu kurumlarına iletilmesi gerekiyor. O yüzden muhtarlarımızın üstlendiği misyon çok önemli. Öyle inanıyorum ki muhtarlarımız da bunun bilincindeler ve bu şekilde hareket ediyorlar" diye konuştu.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, toplantı boyunca muhtarları dinleyeceklerini ve problemleri not alacaklarını, daha sonra çözüm için imkânlar ölçüsünde gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

"MUHTARLARIMIZ ÇOK GAYRETLİ"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise konuşmasına, Kaymakam Yosunkaya'ya ilçe halkı adına "hoş geldin" diyerek başladı. Ayhan, "Sizden önce iki kaymakam ile daha çalışmıştım. Siz üçüncü kaymakam olacaksınız. Sizlerle çalışmaktan şeref duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının canı gönülden çalıştığını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Özellikle kırsal mahallelere yıllarca hizmet gitmemiş. Büyükşehir Belediyesi Yasası ile birlikte belediye hizmetleri gitmeye başlayınca vatandaşlardan ister istemez sürekli talepler gelmeye başladı. Bu noktada muhtarlarımızın yükü de biraz arttı. Bizim gördüğümüz, muhtarlarımız çok gayretli. Mahalleleri ile çok yakından ilgileniyorlar ve sorunların çözümü noktasında çok aktifler."

Mahalle muhtarları da toplantının çok verimli geçtiğini belirtirken, kendilerini dinledikleri için Kaymakam Yosunkaya ve Başkan Ayhan'a teşekkür ettiler. Toplantı, muhtarların talep, sorun ve çözüm önerilerini dile getirmeleriyle sona erdi.

