Kaymakam Özkan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine taziyede bulundu.



Kaymakam Özkan, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş ile şehit Tekin'in Kırkbulak köyündeki ailesini ziyaret etti.



Özkan, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.



Ziyarette şehit Tekin için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.