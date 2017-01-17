Kaymakam Özkan'dan Köy Ziyareti

Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile köy ziyareti gerçekleştirerek, halkın sorun ve taleplerini yerinde dinledi.



Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, beraberindeki heyetle birlikte ilçeye bağlı Eşmepınar köyü taziye evinde köy sakinleri ile bir araya gelerek, yapılan yatırım ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada köylülere 2016 yılı içerisinde yapılan sosyal yardımı anlatan Kaymakam Özkan, Eşmepınar köyüne 500 bin TL harcandığını belirtti. Kaymakam Özkan, köy yollarında ikinci kat asfalt çalışmalarının yapılacağını belirterek, bunun yanında ağır kış şartlarına uygun bir halı saha yapılacağının da müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'den tüm Hasköylülere selamı olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, "Bugün buraya kurum amirleriyle beraber köy ziyareti çerçevesinde ziyarette bulunarak, devletin yaptığı yatırımlar hakkında bilgi vermek ve sorunları dinlemek üzere geldik. Yönetişim kavramı dediğimiz istişare kültürüyle beraber halkımızı dinliyoruz. Temenni, isteklerin hepsini yerinde yapılabileceklerle ilgili gerekli değerlendirmelerde bulunmaktayız" dedi



"Ağır kış şartlarını uygun halı saha yapacağız"



Kapalı halı sahanın ağır kış şartlarına uygun yapılacağını kaydeden Kaymakam Özkan, "Halı sahayla ilgili olarak yeni yapılan projemizi biz bir önceki sıkıntılardan dolayı özel olarak çizdiriyoruz. Bu projede Korkut ilçemizde 2 tane, Hasköy ilçemizde ise 1 tane yapılacak. Toplamda 3 adet halı saha yapılacak. Bunun proje çizimi devam ediyor. Proje ağır kış şartlarına uygun şekilde yapılacak. Belki bunun maliyeti diğer yapılan halı sahalara göre yüzde 10 gibi fazlalık gözükse bile, bunu yıllara dağıttığımızda çok fazla bir tasarruf olduğunu yakından göreceğiz. Bu projedeki temel özellik ne olacak? Çatı sistemi olacak. Bu projede saç sistemiyle birlikte eğimini de ona göre verip üzerinde kar yükü barındırmayan bir proje çizilecek. Bunun zemin etütleri yapılacak ve ondan sonra da önümüzdeki günlerde ihale süreciyle beraber yaza bu gençlerimize, köyümüze, hazır hale getirilecek. Hatta birkaç köyümüzü de yakından ilgilendiren bir yere yapıp daha çok insanımıza faydası olacağını düşünerekten bunun teknik kısmını halledip herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemesi için projeyi hazırlatıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla köyümüzün yollarlarının daha iyi şartlara getirilmesiyle ilgili çalışmalar yaparken, buradaki eğitim öğretimle ilgili de Milli Eğitim Müdürümüzün çalışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı



"İçimiz rahat bir şekilde köyümüzün ziyaretini neticelendirmiş bulunmaktayız" diyen Kaymakam Özkan, "Ben kurum amirlerim adına, onların çalışmalarından memnuniyeti bir kez daha halk nezdinde görmüş bulunmaktan da ayrıca mutluluk hissediyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Neticede onların çalışmaları, bizim gayretlerimiz bu vatandaşların huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleriyiz bizde. Bizde, onların yanında olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından kurum amirlerine sırasıyla söz veren Kaymakam Ahmet Özkan, köylülerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm noktasında ilgili kurum amirlerine talimat vererek sorunların giderilmesini istedi. - MUŞ