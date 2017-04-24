Kaymakam Özderin Köy Çocuklarını Sevindirdi

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, ilçe merkezine bağlı köyleri tanımak ve köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için köyleri ziyaret etti.



Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan, Yukarı Düzmeydan, Samanyolu köylerini ziyaret eden Kaymakam Özderin, köy muhtarları ve köylülerle sohbet ederek onların istek ve şikayetlerini dinledi. Gittiği köylerde okul ziyaretleri de yapan Kaymakam Özderin, öğrencilerle sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Çocuklara hediyeler dağıtan Kaymakam Özderin çocukların daha başarılı olmaları için onlardan sözler aldı. Yukarı Düzmeydan Köyünde bulunan Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Taşlıçay Kaymakamı Özderin, Burada vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlar ile birlikte yemek yedi. Köy karakolu hakkında geniş bilgi alan Özderin Askerle sohbet etti. - AĞRI