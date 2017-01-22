Kaymakam Keklik, Muhtarlarla Yemekte Bir Araya Geldi

Selim kaymakamı Mehmet Keklik, muhtarlarla yemekte bir araya geldi.



Kaymakam Mehmet Keklik, birlik ve beraberliği pekiştirmek için bir araya geldiklerini belirtti.



Selim Muhtarlar Derneğince organize edilen yemeğe İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu ile Belediye Başkanı Coşkun Altun'da katıldı.



İlçe de göreve başladığı günden itibaren vatandaşla iç içe olan Kaymakam Mehmet Keklik, "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu yemek programında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Programa teşriflerinizden dolayı ve emeği geçen muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Amaçlarının vatandaş odaklı hizmet olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Keklik, "Muhtarlarımızla buluşuyoruz. Köylerimiz ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarla ilçede bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Sorunları ve problemleri yerinde görüyoruz. Gerekli notlarımızı alıyoruz. Yapılması gerekenleri kısa sürede yapıyoruz. Amacımız vatandaş odaklı daha sağlıklı hizmet vermek" diye konuştu.



Daha sonra muhtarlar yemek yiyen Kaymakam Mehmet Keklik, yemek sonrasında geç saatlere kadar muhtarla sohbet etti. - KARS