Kayabağlar Belediyesine Görevlendirme

İçişleri Bakanlığınca Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül, göreve başladı.



Kaymakam Üçgül, Kayabağlar beldesine gelerek, belediye başkan vekilliğini devraldı.



Kayabağlar Belediyesi hizmet binasında personel tarafından karşılanan Üçgül, daha sonra belediye personeli ile toplantı yaptı.



Üçgül, belde esnafını ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.