Kavak'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Kavak'ta, kar nedeniyle ilçe merkeziyle ulaşımı sağlanamayan 75 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz yol açma çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.



Hasta ve cenaze olan mahallelere öncelik verilmek suretiyle karla mücadele ekipleri tarafından yolların açılmaya çalışıldığını anlatan Sarıcaoğlu, "Açtığımız yolların bazı kesimlerinde buzlanmaya karşı tuz da atıyoruz. Kardan kapanan tüm mahalle yolları tipi oluşmaması halinde 2-3 gün içerisinde normale dönecektir." dedi.



Bu arada, ulaşımın güçlükle sağlandığı Samsun-Ankara karayolunun Kazancı, Mahmutlu ve Teke mevkileri ile Kavak-Ladik ve Kavak-Asarcık arasındaki yolun tamamen açılması için Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.



Kavak ilçe merkezinde 45 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 70 santimetreyi buluyor.