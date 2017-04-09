Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday Karayolu Gölköy mevkisinde Muammer B. idaresindeki 37 AR 070 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Onur T. yönetimindeki 37 EH 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobiller yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, sürücüler Muammer B. ile Onur T. ve Senay G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de LPG takılı olan araçlarda herhangi bir gaz kaçağına karşı kontrollerini yaptı. - KASTAMONU