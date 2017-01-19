Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı.
Özellikle okul civarlarlarında denetimi arttıran polis, şüpheli gördüğü kişileri durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, il genelindeki uygulamaların aralıklara süreceğini belirterek, "Gerek sivil gerek resmi ekiplerimiz 24 saat vatandaşımızın yanında, vatandaşın arasında olacak. Halkımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın güvenliği bizim birinci görevimizdir." dedi.
Kastamonu'da Asayiş
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde asayiş uygulaması yaptı.
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