Kastamonu'da 100 Polisle Asayiş Uygulaması

KASTAMONU'da, polis ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş uygulaması yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş Şube ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, okulların çevresinde asayiş uygulaması yaptı. 100 polisin katıldığı uygulamada okulların çevresinde, ara sokaklarda şüpheli kişilerin üzerleri arandı, kimlikleri kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 40 şüpheli 'Genel Bilgi Taraması'ndan geçirildi. Kontrollerde suç unsuruna rastlanmadı.



- Kastamonu