- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları
Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.
Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor Maçının Ardından
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları
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