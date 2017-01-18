Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor Maçının Ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor Maçının Ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları
Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

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Sancaktepe, Kasımpaşa, Istanbul, İstanbul
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