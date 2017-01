Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Merkez Gençlik Kolları kuruldu.



Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gümüş tarafından kurulan Gençlik Kollarının başkanlığına Uğur Aykın getirildi. Kas-Der Gençlik Kolları Başkanı Uğur Aykın, iyi bir yapılanma ve teşkilatlanma ile 37 kişilik yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, "Biz Kastamonulu gençler olarak kahve köşelerinde değil proje yazan vatana, millete faydalı işler yapacağımıza inandığımız için bu koltuklardayız. Hedeflerinin bu dönemde 28 şubemizin tamamına gençlik kolları yapılandırması kurup, tüm şube gençlik kolları ile ortak hareket edip ülke gündemine ses getirecek insanlığa yararlı işler yapmak istiyoruz. Çıktığımız bu yolda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım her biri kendilerine vermiş olduğu görevlerle alakalı ileri düzeyde bilgiyle donanıma sahip arkadaşlar. Yönetim kurulumuzda asil ve yedek kavramımız yok ve yönetim kurulumuzda sayı sınırımız yok. Her genç Kastamonulu arkadaşımıza ihtiyacımız var. Kendi işiyle mesleğiyle alakalı ilgi duyduğu birimi oluşturup kendileriyle çalışma yapmaya ekip olarak hazırlar" dedi.



Kas-Der Gençlik Kolları Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Uğur Aykın, Aytaç Arman, Şevki Sevim, Eren Azizoğlu, Onur Mehmet Kaya, Mustafa Oruçoğlu, Emre Ay, Cihan Yavuz, Aydın Gömüşcü, Muhammet Erdem, Mert Bartınlıoğlu, İbrahim Akın, Ramazan Çaylan, Mustafa Can Kulak, Saide Işık, Erdoğan Usta, Tayfun Karagöz, Mustafa Sezer, Şahin yılmaz, Emre Karagöz, Buse Er, Mehmet Can Kaya, Fatih Öksüz, Fatih Hekeoğlu, Hakan Kuzuahmet, Mustafa Çaylan, Serdar Yazar, Yalçın Kara." - KASTAMONU