Kartepeli Çocuklar Bisikletlerine Kavuştu

Kartepe'de ilk kez iki yılönce Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez 'in başlattığı 5. Sınıf öğrencilerine okul ve karne hediyesi olarak yapılan bisiklet dağıtımlarının ilk bölümü geçtiğimiz gün ArslanbeyAtaşehir stadındaki törenle gerçekleşti. Kartepe Belediyesi 3. Geleneksel Bisiklet Dağıtımı 2017 töreninin ilkini yaparak ilçe genelinde özel ve resmi okulda okuyan 2 bin 350 öğrenciyi bisikletleri ile buluşturmaya başladı.



Kartepe ilçesinde dağıttığı bisikletlerle ilkokul 5. Sınıf öğrencilerinin 3 yıldır yüzünü güldüren Başkan Üzülmez, bu yıl da çocukların ve ailelerinin mutluluklarına vesile oldu. Başkan Üzülmez'in ev sahipliği yaptığı dağıtım töreninin ilkine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İlçe genelinde özel ve resmi olarak ayırım yapmadan 27 okulun 5. Sınıf öğrencilerini bisikletleriyle buluşturmaya başlayan Başkan Üzülmez, protokol üyeleri ile birlikte bisikletini alan öğrencilerin mutluluklarını ve heyecanını paylaştı. Başkan Üzülmez, "Biz Cumhurbaşkanımızdan çok şey öğrendik ama en önemlisi gönülleri yapmayı öğrendik. Çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız onlar için yapılan hizmetlerin farkındalar.Bu yüzden kendilerini şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorlar. Gelecekte bizlerin yerinde, vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven bu güzel evlatlarımız olacak. Ama siz bizlerden çok daha şanslısınız. Çünkü biz, sizlerin sahip olduğu gibi, bizi düşünen, halkı düşünen, Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, yerel yönetimler göremedik maalesef. Bizi ileriye değil geriye götüren yıllar yaşadık. İşte bu yüzden, polemikler, kavgalar, kaoslar ile güç kaybeden değil, hizmet yarışıyla gelişen, güçlenen, büyüyen Türkiye için 16 Nisan'da hep birlikte Evet diyeceğiz. Vatandaşlık görevimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirirken, evlatlarımızın geleceği için tercihimizi güçlü Türkiye ve istikrardan yana kullanacağız. Hepiniz Alla'a emanet olun" dedi.



Başkan Üzülmez'in ardından kürsüye davet edilen AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'da, "Kartepe ilçemiz ve Başkanımız Hüseyin Üzülmez, Ak Parti belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin geldiği noktayı gösteren en güzel örneklerinden biri. Yaptığı güzel projelerle bol bol hayır duası alıyor. Sizlerin nezdinde kendisini kutluyorum. Hükümetimizin ve belediyelerimizin yaptıklarını uzun uzun anlatıp sabırsızlanan çocuklarımızı bekletmek istemiyorum. Sizler hepsini çok iyi biliyorsunuz. Bugün biraraya toplanmamıza vesile olan bu güzel tören bile bir çokşey anlatıyor. Birçok evladımız, çocukluk hayallerini süsleyen bisikletlerine kavuşacak birazdan. Sizlerden aldığımız güçle bu hizmetler katlanarak halka dönüyor ve dönmeye devam edecek. Hizmet sağanağının kesintisiz devamı için, kalkınma için, güçlü devlet, güçlü millet için 16 Nisan'da Türkiye'nin kaosa değil güzel bir geleceğe taşınması için aklıselim her vatandaşımız kararını Evet olarak verecektir. Başta küçük yavrularımızı ve siz değerli katılımcıları sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.



Arslanbey Ataşehir Stadındaki tören ile Muzaffer İncekara, Pakmaya, Halise Türkan, Rahmiye, Hacı Halim, S.P. Murat Hasırcıoğlu ve Karatepe Ortaokulundan 582 öğrenci bisikletlerine kavuşurken, diğer öğrenciler de, 13 Nisan Perşembe Saat 14.00'de Derbent Stadı ve 14 Nisan Cuma Saat14: 30'da Kartepe İmam Hatip Okulu'nda yapılacak törenlerde bisikletleriyle buluşacak. - KOCAELİ