Kartepe Belediyesi Sağlıklı Nesil Yetiştiriyor

"Sağlıklı beslenen sağlıkla büyür" sloganı ile çalışmalarını yürüten Kartepe Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim programlarını da aksatmadan sürdürüyor. Bu bağlamda düzenlenen obezite ile mücadele programı kapsamında Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitmeni Gülizar Sertbel, Dürdane Özdilek İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile bir araya gelinerek, dengeli beslenme ve çocuklarda kahvaltının önemi konusuna dikkat çekti.

Çocuklara Elmalı Teşvik

Eğitim sonunda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in gönderdiği ve projenin simgesi olan yeşil elmalar öğrencilere dağıtılarak sağlıklı beslenme ve meyve tüketimi teşvik edildi.

Dürdane Özdilek İlkokulu yöneticileri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.