Karşıyaka'ya 'Engelsiz' Yatırım

Hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla engelli bireyler için daha yaşanabilir bir kent yaratan Karşıyaka Belediyesi, yapımı süren 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi' ile engelli ailelerinin de yüzünü güldürecek. Aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakıp, kendilerine vakit ayırabilecek. Engelli bireyler de güvenli ve modern bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak.



Uluslararası standartlar



Karşıyaka Belediyesi, hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi' inşa ediyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden ve kaba inşaatı bitirilen merkez, yaklaşık 2 ayda tamamlanacak. Uluslararası standartlar baz alınarak inşa edilen modern tesis, 21 kişi kapasiteli olacak. Zemin katta dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alırken, üst katta da yatak odaları bulunacak.



Aileler rahat edecek



Karşıyakalılar, bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenecek kurslar ve çeşitli etkinliklerle uzmanlar eşliğinde keyifle vakit geçirme imkanı bulacak. Aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki işlerini halledebilecek, sosyal yaşama katılabilecek.



Engelsiz kent Karşıyaka



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Engelsiz bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakarlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla kuracağımız merkez sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkamayan, sosyal hayata katılamayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Artık yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller olacak. Engelli yurttaşlarımız ise burada sosyalleşme imkanı bulacak" dedi. - İZMİR