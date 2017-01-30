Karşıyaka'da Çocuklara Ücretsiz Kurs Müjdesi

Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için uğraş veren Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübünde yeni dönem kurs kayıtları 6 Şubat'ta başlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek kurslar, çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getirecek.



Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Kulübü, yeni dönemi 8 farklı branştaki ücretsiz kurslarla açacak. Karşıyakalı çocuklar için; Diksiyon, İngilizce Drama, Eğlenceli Fen, Eğlenceli Matematik, Resim, Karikatür, Yaratıcı Drama ve Satranç kursları düzenlenecek.



Kayıtların 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacağı kurslara, Çocuk Kulübü üyeleri ücretsiz olarak katılabilecek. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk Kulübümüz bünyesinde yeni dönemde de dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Her şey onlar için" dedi. - İZMİR