Karşılıksız Çekler İçin Yapılan Ödeme Miktarı Artırıldı

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya çıkarıldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Çek Defterleri·ni·n Baskı Şekli·ne ve Bankaların Hami·le Ödemekle Yükümlü Olduğu Mi·ktarın Beli·rlenmesi·ne İli·şki·n Tebli·ğde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Tebli·ğ"i Resmi Gazetede yayımlandı.



Buna göre bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde ödemek zorunda olduğu tutar 1.280 liradan 1.410 liraya yükseltildi.



Aynı tebliğle ayrıca, uygulama tebliğinin yayım tarihi olan 20 Ocak 2010'dan önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar da 740 liradan 815 liraya çıkarıldı.





Tebliğ 27 Ocak'ta yürürlüğe girecek.