Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgile göre, Denizli-Antalya karayolu Bağbaşı Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki Bekir Türk'e bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Türk, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Türk öğle saatlerinde tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Türk'ün cenazesi defnedilmek üzere Acıpayam'a götürüldü. - DENİZLİ