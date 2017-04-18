Kars'ta "Aşı Sırası" Kavgası: 7 Yaralı

Sarıkamış ilçesinde "hayvan aşı sırası" nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesinde S.T., N.T., F.T., B.T., C.T., ile T.C., A.C., ve Ş.C., isimli şahıslar hayvanlarına aşı yaptırma sırası nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.T., A.C.,'yi bıçaklayarak yaraladı.



Kavganın büyümesiyle S.T., F.T., B.T., C.T., ile T.C., Ş.C., isimli şahıslar da taş ve sopalarla birbirlerini yaraladı. Kavgada yaralanan 7 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bıçakla yaralanan A.C., ise Sarıkamış Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastenesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.