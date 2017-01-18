Karne Psikolojisi ve Aile Yaklaşımı!



Çocuk ve Ergen Terapisti - Psikolog Emel Güler; Karne, okul yönetimince öğrencilere dönem sonlarında verilen ve öğrencinin her dersten aldığı notlarla okula devam durumunu vb. gösteren belgedir. Aslında karne nelere daha iyi çalışmak gerektiğini çocuğa, ailesine ve öğretmene hatırlatır.

Karne çocuğun zeka seviyesinin göstergesi değildir.

Karne çocuğun ilgi ve yeteneklerinin göstergesi değildir.

Karne çocuğun hayat başarısının göstergesi değildir.

Aileler karne ve karne notuyla ilgili duygu ve düşüncelerini çocuklarıyla paylaşmalı ve çocuğun da duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için onu desteklemeli

Düşük notlar hakkında karşılıklı konuşularak nedeni tespit edilmeye çalışılmalı, amaç çocukta farkındalık yaratmaya çalışmak olmalı.

İşbirliği içerisinde düşük notların nasıl telafi edileceği konuşulmalı, etkili çözüm yöntemleri gözden geçirilmeli

Çocuklar kendilerini güvende hissedecekleri sınırlara ihtiyaç duyarlar. Ebeveynlerin aşırı müdahale etmeden, sınırlar çerçevesinde çalışma planı oluşturmaları çocuğun kendi sorumluluklarını almalarına yardımcı olur.

Çocuk başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır. Her çocuk biriciktir.

Olumlu yönleri mutlaka övülmeli ve desteklenmelidir.

Çocuğun aldığı not üzerinden değerlendirme yapmak yerine dönem boyunca gösterdiği çabası vurgulanmalıdır.

Dışarıdan sürekli müdahale etmek yerine, çocuğun zorlandığı alanlarda içsel motivasyonunu harekete geçirmesine yönelik yaklaşımlarda bulunmak önemlidir.

Çocukla ilişki sadece okul, ders ve karne başarısı üzerinden olmamalı, her koşulda sevildiğini çocuğa hissettirmek özgüven gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Diğer taraftan, karnedeki notların tüm sorumluluğu çocuğa yüklenmemeli. Karne notunun oluşmasında; ailenin, öğretmenin çevrenin ve okul yönetiminin de sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır, dedi.

Nasıl Yaklaşılmalı?

Kötü karne ile karşılaşıldığında nasıl davranılması ile ilgili bilgi veren Çocuk ve Ergen Terapisti - Psikolog Emel Güler, bu konuda aşağıdaki tavsiyelerde bulundu:

Tüm çocuklara, hem dinlenmeye , eğlenmeye ve sevdikleri etkinliklere vakit ayıracakları hem de etkili ve verimli ders çalışacakları bir yarıyıl tatili dilerim, dedi.