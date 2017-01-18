Karne Hediyeleri Polis Amcalarından

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği tarafından ilkokulu 1'inci sınıf öğrencilerine karne hediyesi dağıtıldı.



Karnelerini almaya sayılı günler kala Malhun Hatun İlköğretim Okulu 1'inci sınıf öğrencilerine, Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği çalışanları tarafından boyama, etiket ve çıkartmalar hediye edildi. Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürolar Amiri Başpolis Hacı Bayram Seçkin ve İdari Büro Amir Vekili Lütfü Dikmen, 1'inci sınıf öğrencilere hediyeleri dağıtarak trafik kuralları ve trafik ışıkları hakkında bilgi verdiler.



"Günlük hayatta tecrübe edecekler"



Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü İdari Büro Amir Vekili Lütfü Dikmen, amaçlarının çocuklara karne hediyesi dağıtarak, trafik kurallarını öğretmek olduğunu söyledi. Dikmen, "Çocuklara boyama kitabı, etiket ve çıkartmalarımız var. Bunlarda trafik kurallarıyla çocuklara hem eğlenceli hem öğrenici şeylerle boyama yaparak hem kuralları öğrenecekler hem de boyama yapacaklar. Aynı zamanda günlük hayatta tecrübe edecekler. Boyama kitaplarına 1'nci sınıflardan başladık. 3'üncü, 5'inci ve 7'nci sınıflar için ayrı programlarımız var" dedi.



Hediyelerini alan çocuklar polis amcalarına teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BİLECİK