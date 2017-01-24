Kardemir Karabüskpor'da Çaykur Rizespor Hazırlıkları Başladı

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının, Galatasaray maçı kadar zorlu olacağını söyledi.



Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenmana Afrika Kupası'nda bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlıkları süren kaleci Rybka ve Ermin Zec katılmadı.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Tolga Gül, Galatasaray maçından alınan 3 puanı bonus olarak gördüklerini ifade etti.



Gül, "Biz kağıt üzerinde hesap yaparken büyük takımlara puan yazmadan geçiyoruz. Bizim gibi takımlar bunu bonus olarak görmesi normal. Tabi ki maça 3 puan almak için çıkıyorsunuz. Ama büyük takımlardan gelen puanlar ekstra puanlar diyebiliriz. Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Hedefimiz, ligin sonunu da iyi bitirmek" dedi.



Ligin ikinci yarısında oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını kaydeden Gül, "Deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağız. Rakibimiz puan peşinde olacaktır. Biz de yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Galatasaray maçından alınan 3 puan moralleri daha da üst seviyeye çıkardı. İdmanlarımız keyifli bir şekilde devam ediyor. Tabi rehavete kapılmamak gerekir. Her maç kendi içerisinde çok değerli ve zorluk derecesi var. Çaykur Rizespor maçı en az Galatasaray maçı kadar zorlu olacak" diye konuştu. - KARABÜK