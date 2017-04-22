Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut Açıklaması

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Galatasaray'da görev yapan eski teknik direktörleri Igor Tudor'a ilişkin, "Türkiye'ye getirdiğimiz birisinin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.



Tankut, Zonguldak Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Ereğlispor'un davetlisi olarak geldiği ilçede bir kafede gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Galatasaray'da Igor Tudor'u başarılı buluyor musunuz?" sorusuna Tankut, "Biz bu konuda konuşmak istemiyoruz. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz." cevabını verdi.



Tudor'un başarılı olmasını istediğini ifade eden Tankut, "Çünkü 1 yıl önce transfer ettiğimiz, anlaştığımızda Igor Tudor'u Türkiye'de tanıyan yoksa, bugün Igor Tudor'u herkes tanıyorsa, Galatasaray gibi bir camiada hocalık yapıyorsa, bizim bir emeğimiz var, diye düşünüyorum. İnşallah başarılı olur. Kardemir Karabükspor olarak gurur duyduğumuz bir olay. Türkiye'ye getirdiğimiz birisinin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kolay değil, büyük takımlarda hocalık yapmak çok zor. 5-6 maçlık bir periyot olarak da bakmamak gerekiyor. Bizim gibi takımlarda mağlubiyet sayısı ne kadar çok olursa olsun bizim ilk hedefimiz ligde kalmaktır. Galatasaray'da 1 veya 2 mağlubiyet hocaları veya yönetimi tartışma noktasına getiriyor. Çünkü oralarda tek hedef şampiyonluk. Sanıyorum o konuda sıkıntı var."



- "İlk defa tazminat aldık"



Ferudun Tankut, Kardemir Karabükspor'un Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip teknik direktörden para kazandığını belirterek, "Türkiye'de en büyük transferi Kardemir Karabükspor ve şahsım olarak gerçekleştirdik. Emenike'yi 300 bin avroya alıp 9 milyon avroya Fenerbahçe'ye sattık. Türk futbol tarihinin en yüksek rakamıdır. 20-30 yıl daha bu rakamın yakalanabileceğini tahmin etmiyorum. Hocadan da ilk para kazanan takımız. 150 bin avro da olsa hocadan bir para kazandık. Türkiye'de bütün hocalar kulüpten giderken tazminat alırlar, biz ilk defa Igor Tudor'dan 150 bin avro tazminat aldık." şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe avantajlı görünüyor"



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tankut, "Kağıt üzerinde bakarsan Fenerbahçe avantajlı gibi görülüyor ama derbilerin havası farklı oluyor. O gün kim daha iyi konsantre olmuşsa o avantajlı. Derbilerin sonuçlarını tayin etmek pek mümkün değil. Galatasaray 42 bin seyirci karşısında çok büyük bir avantaja sahip. Tudor'un başarılı olmasını isterim. Kolay değil bu takımlarda hocalık yapmak. Büyük takımların havası farklı." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'ı başarılı buluyorum"



Tankut, son zamanlarda büyük takımlarda yaşanan ekonomik sıkıntıların dezavantaj olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'ı bu yıl çok başarılı buluyorum. İyi yönetiliyorlar. Fikret başkan takımı iyi yönetiyor ve başarılı. Geldiği konum itibarıyla da bakarsan bu yıl da şampiyonluğun en yakın adayı. Diğer takımlarımızın ekonomik sıkıntıları böyle devam eder ve Beşiktaş da bu tempoda giderse uzun bir süre başarılar sağlar." şeklinde görüş belirtti.



Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maçın değerlendirmesini yapan Tankut, şunları kaydetti:



"Arzu ettiğimiz bir sonuç değil, galibiyet istiyorduk. 2 haftadır biraz düşüş var. Futbolcu ve teknik heyet ile toplantı da yapmıştık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Şu an 35 puandayız, ilk 6'ya girme şansımız olsa da 2 yıl UEFA cezamız var. Evvelki yıl Süper Lig'den düştükten sonra UEFA Finansal Fair Play noktasında ceza aldık. Sezon başı da söylemiştim, ligde kalmamız başarı demiştim. Kalan 6 maçımız var. Toplayacağımız puanlarla ligdeki yerimizi belirlemiş olacağız."



Ereğlispor Kulübü Başkanı Kaan Kocaman, Hikmet Ferudun Tankut'u kulüpte onursal başkanlığa seçtiklerini belirterek kendisine çeşitli hediyeler verdi.