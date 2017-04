Kardemir Karabükspor Deplasman Talihsizliğini Kırmak İstiyor

Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçına ilişkin, "Deplasmandaki talihsizliğimizi de kırıp iyi bir sonuçla dönmeyi temenni ediyorum." dedi.



Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'un ligin alt sıralarında bulunmasına rağmen çok iyi bir ekip olduğunu söyledi.



Gaziantep temsilcisinin son maçlarda iyi bir görüntü sergilediğini vurgulayan Barisic, "Bizim için çok zor bir maç olacak bunun bilincindeyiz. Gaziantepspor takımında son haftalarda alınan puanlardan dolayı bir canlanma var. Bizim de puanlar alıp kendimizi garanti altına alma gibi bir durumumuz var, bunu istiyoruz. Deplasmandaki talihsizliğimizi kırıp iyi bir sonuçla dönmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.



Papp'ın sarı kart cezalısı olduğunu hatırlatan Barisic, onun dışında bir iki ufak değişikliklerin olabileceğini, bunun için karar vereceklerini belirtti.



"Bir gol atsak her şey rayına oturacaktır"



Performanslarının daha iyiye gittiğini aktaran Barisic, şöyle devam etti:



"Maçlara baktığımız zaman, topla daha çok oynayan taraf biziz, daha fazla şut atan, daha fazla isabetli şu atan taraf biz oluyoruz ama son haftalarda gol atamamamızın oyuncuların kafasında da küçük bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Bir gol atsak oyuncuların o rahatlıkla beraber daha iyi yerlerde olacağını ümit ediyorum. Bir gol atsak her şey rayına oturacaktır."



Gelecek sezonla ilgili bazı planları olduğuna dikkati çeken Barisic, bunları şu an konuşmanın pek uygun olmadığını dile getirdi.



Barisic, "Şimdi Kardemir Karabükspor için çalışıyoruz, ekmeğimizi burada kazanıyoruz, tabii ki kulübün başarılı olmasını istiyoruz çünkü ne kadar başarılı okursak yolumuza o kadar emin adımlarla devam edebiliriz. Sağımıza solumuza bakmıyoruz direkt ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gaziantespor maçı hazırlıkları



Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 28 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Barisic yönetiminde gerçekleştirilen idman, pas çalışmasının ardından yarım sahada çift maçla sona erdi.



Öte yandan sakatlığı bulunan Kerim Zengin, takımdan ayrı yaptığı koşuyla antrenmanı tamamladı.