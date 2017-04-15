Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa Mesaisi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili takım, daha sonra 21 yaş altı ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.



Sakatlığı süren Kerim Zengin, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore'nin yer almadığı maçta A takım, Biliznichenko ve Tanase'nin ikişer ve Poko, Seleznov ile İlhan Depe'nin birer golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.