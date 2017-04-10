Kim Kardashian Kocasının Hastaneye Kaldırıldığını Öğrenince Ağladı

Kim Kardashian pazar akşamı daha önce psikolojik hastaları olan kocasın Kanya'nın hastaneye kaldırıldığını öğrenince göz yaşalrına boğuldu.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI HABERİNİ ALDI

Kim Kardashian ölen babasını onurunu düzenelen bir etkinlik için New York'ta bulunduğu otelde kız kardeşi Kourtney ve annesi KrisJenner ile oturduğu sırada kocasının arkadaşından kocasının hastaneye kaldırıldığı haberini aldı.

"BENİ BOŞVER"

Paris'teki soygun olayından sonra gözlerden uzak olan Kardashian telefonda kendisi ile konuşan kocasının arkadaşını dikkatli bir şekilde dinledi.

Kardashian, göz yaşları içinde kocasının arkadaşına "Ne oldu kocama? Beni boşver kocamın durumu nasıl?" diye sordu. Kardashian, Katty Perry katıldığı program için giyinecek ve makyaj yamaya enerjisinin olmadığını annesine söyledi.

AİLESİNE SALDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Daha sonra Katty Perry çok üzgün olan Kardashian'a sarılıp nasıl olduğunu sordu ve hayatta ki her zorluğun bir ders olduğunu söyledi. Mutsu olduğu gözlenen Kardashian, programda bir kaç şarkı dinledikten sonra sahanenin arkasına geçti.

Kim, yaptığı açıklamda çok zor zamanlar geçirdiği ve son zamanlarda herkesin kendisine ve ailesine saldırmak için ellerinde ki silahları kullandığını söyledi.