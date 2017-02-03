Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kişi Tedavi Altına Alındı

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda A.Ö. (10), E.Ö.(10), A.Ö.(5) ve M.Ö.'nün (35) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine ambulansla ilk olarak Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.



Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - KAYSERİ