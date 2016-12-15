Karaman'da Bugün Okullar Tatil mi? Karaman'da Kar Tatili

Karaman'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Karaman'da kar tatili ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karaman'da bugün okullar tatil edildi. Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar yarın da tatil edildi.Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerde ve beldelerde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için 15 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!

İL İL KAR TATİLİ LİSTESİ

Karaman'da kar tatilinin ardından başka illerde de okullara kar tatili verildi. İşte kar tatili olan o iller:

BİNGÖL'DE KAR TATİLİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan meteorolojik tahminler ve veriler çerçevesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini gece boyunca da sürdüreceği beklendiğinden; 15 Aralık 2016 Perşembe günü Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy okulları (okul öncesi, ilk, orta ve lise) ile eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir) gün süre ile ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli olanların da aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

ELAZIĞ'DA KAR TATİLİ

Elazığ Valiliği'nce yapılan açıklamada da ise Elazığ genelindeki tüm okulların perşembe günü tatil edildiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ genelinde tüm okullar 15 Aralık 2016 Perşembe günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır" ifadeleri yeraldı.

TUNCELİ'DE KAR TATİLİ

Tunceli'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ve Çemişgezek İlçesi'nde sadece taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde ise ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

BAYBURT

Bayburt'ta devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle il merkezi ve Aydıntepe ilçesi genelinde okullar 15 Aralık Perşembe günü için tatil edildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Bayburt'ta okullar bugün de tatil edilmişti.

ARDAHAN

Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime verilen ara 1 gün süreyle uzatıldı. Ardahan Valiliği, il genelinde 15 Aralık Perşembe günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle il genelinde bulunan tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

AĞRI - DOĞUBEYAZIT

Okulların iki gün tatil edildiği Ağrı'da ise valilik uygulama dışında tuttuğu Doğubayazıt ilçesini de dahil etti. Ağrı-Eleşkirt karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Onlarca araç ve içideki yolcular yolun açılmasını bekliyor. AFAD ekipleri, bazı otobosüdeki kadın ve çocukları kurtardı.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Okulların bugün de tatil edildiği Hizan ilçesinde Kaymakamlık, ilçe ve bağlı köylerde eğitim ve öğretime yarın da ara verildiğini açıkladı.

Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ilçe genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Aralık 2016 Çarşamba günü, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 15 Aralık 2016 Perşembe günü de ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitim öğretime ara verildi. "Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü de yağışlar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yarın bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki tipi, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile il merkezine bağlı Boğazköy, Çardak ve İcik köylerinde ilk ve orta dereceli okulların 15 Aralık tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

İl merkezi ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda da aynı tarihte bir gün süreyle eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KARAMAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZADI

Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar yarın da tatil edildi.Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerde ve beldelerde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için 15 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

CİDE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim bir gün ara verildi.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Muş'ta etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayıtı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ara verilen okullar, yarın için de il genelinde tatil edildi.

ORDU'NUN 10 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 10 ilçenin tamamı ile 3 ilçede, bazı mahallelerde okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey ilçelerinin tamamı, İkizce ve Fatsa ilçe merkezi dışındaki mahallelerde, Ünye'nin de bazı mahallelerinde 15 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yarım metre ile 1 metre arasında olduğu da belirtildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim veren okullar, Perşembe günü de tatil edildi. Kar yağışının şiddetini artırdığı ilçe kırsalında 63 taşıma merkezinde okulların yarın da tatil edildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Kırsal bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. Kmakamlık kararı ile okullarımızı yarında tatil edildi" dedi.

SİVAS

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar il merkezi ile 14 ilçede yarın da tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada Divriği ve Doğanşar ilçeleri haricinde il merkezi ve 14 ilçede ilk ve orta dereceli okulların, olumsuz hava şartları nedeni ile 15 Aralık perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Kentte beklenen aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. Kamuda çalışan hamileler ve engelliler de idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, il genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar, Perşembe günü tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeni ile oluşabilecek risklere karşı kentte taşımalı eğitim yapan tüm okullar ile ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okullarında 15 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki tipi, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan ilk ve ortaokullar ile liselerin 15 Aralık Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki engelli öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanlarına da 1 günlük izin verildiği kaydedildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime yarın ara verildi. Karaman'da ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar, 1 gün tatil edildi. Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli, Halkapınar, Taşkent ve Hadim'de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Emirgazi İlçesi'nde ise taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin tamamında eğitime yarın ara verilmesine karar verildi.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Pervari ilçe kırsalında akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şuana kadar 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kar yağışından dolayı kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, aşırı kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim başta olmak üzere Pervari ilçe genelinde okulların 2 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullar tatil edildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alucra, Güce, Doğankent, Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Keşap'ta şehir ve köylerde, Bulancak ve Görele'de ise sadece köylerde ilköğretim okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi. Diğer yandan Merkez ilçenin Okçu ve Yağmurca ile Merkez ve Görele taşımalı öğrencilerin bu kapsama alındığı ifade edildi.

IĞDIR (2 GÜN)

Iğdır'da da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar Perşembe-Cuma olmak üzere 2 gün tatil edildi. Iğdır'da öğrenciler Pazartesi günü okula gidecek.