Karagözüm İki Gözüm

Tiyatro NisanYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: Merve ErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> '10> Süre: Tek Perde / 35 Dakika> 3+Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer...

Karagözüm İki Gözüm

Tiyatro NisanYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: Merve ErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> '10> Süre: Tek Perde / 35 Dakika> 3+

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Karagözüm İki Gözüm

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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