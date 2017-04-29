Karagözüm İki Gözüm
Tiyatro NisanYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: Merve ErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> '10> Süre: Tek Perde / 35 Dakika> 3+Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer...
Tiyatro NisanYazan ve Yöneten: İzzet BoğaMüzik: Nedim Yıldızİllüstrasyon: Merve ErgenoğluOyuncular: İzzet Boğa, Kutay Akbal, Cansu Yılmaz, Yasemin Çıtak, Gizem Karasu, Mustafa Dincir, Ramazan Aytekin> '10> Süre: Tek Perde / 35 Dakika> 3+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Karagözüm İki Gözüm
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io