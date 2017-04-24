Karagöz Ve Hacivat Eruhlu Çocuklara Mutluluk Götürdü

Anadolu'dan Balkanlara, Kafkaslardan Orta Doğu'ya kardeşlik ve dostluk köprüleri kuran Yıldırım Belediyesi, Eruh'ta 7'den 70'e herkesi tiyatrodan konserlere, söyleşilerden sanat atölyelerine kadar önemli birçok etkinlikle buluşturuyor. 15 gün boyunca düzenlenecek kültürel ve sanatsal etkinlikler ilçe merkezinin ardından köylerde de sürüyor. Toplumun önemli değerlerinden Karagöz ve Hacivat, köy okullarında öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Cintepe İlkokulu'nda düzenlenen gölge oyunu ve orta oyunu ile Cintepe ve Demiremek İlkokulu öğrencileri, Karagöz ve Hacivat ile tanıştı. Perdede düzenlenen gölge oyunlarının ardından çocukların arasına karışan oyuncular, miniklerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Çocuk şenliğinin ardından devam eden etkinliklerden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler ve öğretmenler Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti. Kültür ve sanat faaliyetleri tiyatrolar, masal anlatıları, sanat atölyeleri ile ilçe ve köy okullarında çocuklara ışık olmaya devam edecek.

