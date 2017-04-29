Karagöz Gizemli Ağaç, 1001 Sanat'ta miniklerle buluşuyor.



"Mahallede yaşayan Tarçın Çelebi, mahalleyi ağaçlandırmaya karar verir. Tohumları mahalle sakinlerine dağıtması için Hacivat'tan yardım ister. Hacivat'ta bu iş için Karagöz'ü görevlendirir. Ancak, Karagöz tohumları kimseye dağıtamaz ve kendisi eker. Ama bu tohumlar, bildiği tohumlardan değildir."



"Gösterilerimiz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel Miras) Taşıyıcısı sanatçılar tarafından gerçekleştirilmektedir."



"Ekibimiz, UNIMA (Uluslararası Kukla & Gölge Oyunları Birliği) üyesi sanatçılardan oluşmaktadır."



Not: Gösteri sonrasında çocuklarla birlikte "Karagöz Atölyesi" gerçekleştirilecektir.



Tiyatro Adı: Gülhane Hayal Tiyatrosu



Oyun Adı: Karagöz "Sihirli Ağaç" – (Oyun ve Atölye)



Hayali: Enis Ergün – Yardak: Göher U. Ergün



Süre: 40-45 Dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : 1001 Sanat



Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Karagöz Gizemli Ağaç



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır