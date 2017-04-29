Karagöz Gizemli Ağaç

Karagöz Gizemli Ağaç, 1001 Sanat'ta miniklerle buluşuyor.

Karagöz Gizemli Ağaç

Karagöz Gizemli Ağaç, 1001 Sanat'ta miniklerle buluşuyor.

"Mahallede yaşayan Tarçın Çelebi, mahalleyi ağaçlandırmaya karar verir. Tohumları mahalle sakinlerine dağıtması için Hacivat'tan yardım ister. Hacivat'ta bu iş için Karagöz'ü görevlendirir. Ancak, Karagöz tohumları kimseye dağıtamaz ve kendisi eker. Ama bu tohumlar, bildiği tohumlardan değildir."

"Gösterilerimiz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel Miras) Taşıyıcısı sanatçılar tarafından gerçekleştirilmektedir."

"Ekibimiz, UNIMA (Uluslararası Kukla & Gölge Oyunları Birliği) üyesi sanatçılardan oluşmaktadır."

Not: Gösteri sonrasında çocuklarla birlikte "Karagöz Atölyesi" gerçekleştirilecektir.

Tiyatro Adı: Gülhane Hayal Tiyatrosu

Oyun Adı: Karagöz "Sihirli Ağaç" – (Oyun ve Atölye)

Hayali: Enis Ergün – Yardak: Göher U. Ergün

Süre: 40-45 Dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : 1001 Sanat

Mekan Adresi : Talatpaşa Cad. No: 26/1

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Karagöz Gizemli Ağaç

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Karagöz Hacivat, Bahçelievler, Istanbul, İstanbul, Karagöz, Gülhane, Tiyatro, Çelebi, Sanatçı