Karadeniz, Azdavay'ı Ziyaret Etti

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Azdavay ilçesinde incelemelerde bulundu.



Karadeniz, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve daire amirlerince Azdavay Hükümet Konağı önünde karşılandı.



Kaymakamlık makamında Çakmak, Karadeniz'e kamu kurumlarının genel yapısı ile ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgi verildi.



Karadeniz daha sonra Azdavay Adliyesi, belediyeyi ziyaret etti.



Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Jandarma Sınır Bölük Komutanlığında şehit olan Şehit Sabri Çadırcı'nın evine giden Karadeniz, aileyle bir süre sohbet etti.



Küre Dağları Milli Parkı Çatak Kanyonu Başören köyündeki mermer ocağını ziyaret eden Karadeniz, daha sonra ilçeden ayrıldı.