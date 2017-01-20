Karaçanta'nın 20 Ocak Mesajı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 20 Ocak 1990'de Türk dünyasının en acı günlerden birisi olduğunu belirtti.



Başkan Karaçanta; Azerbaycanlıların dediği gibi 'Kara Yanvar' (Kara Ocak) Türkiye için de kara bir gün olduğunu söyledi.



20 Ocak Bakü katliamının 27'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi 'Kara Yanvar' (Kara Ocak) bizim için de kara bir gündür" dedi.



Başkan Karaçanta "Bu sözde ayaklanma bastırma girişimini protesto eden Azerbaycanlıları durdurmaktan öte onları cezalandırmak, bunun yanında artan milliyetçi akımları ve bağımsızlık girişiminde bulunabilecek Sovyetler Birliğine bağlı milletlere bir gözdağı niteliğindeydi. Ancak bu taktik geri tepti ve Sovyet yönetimi altındaki Azerbaycan'da ve diğer Türk milletlerinde de, milliyetçilik akımı ve bağımsızlık talebi ivme kazanmış, Azerbaycan halkında Sovyet yönetiminin topluca reddine sebep olmuş ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Kara Ocak olayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz için güneş doğmadan önceki en karanlık vakit olmuştur. Bu olayların üzerinden çok fazla zaman geçmeden Azerbaycan Devleti hak etmiş olduğu bağımsızlığı tekrar kazanmıştır. 20 Yanvar Hüzün günü zalimce yapılmış bir zulümdür ve biz zulmü kim yaparsa yapsın zalime karşıyız. Her kim olursa olsun zulme uğrayan mazlumların da yanında yer alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Biz Azerbaycan ile bir millet iki devlet olarak bu acıları hep birlikte yaşadık, birlikte üzüldük. 20 Yanvar Hüzün Günü'nde bütün Azerbaycan ve Türk Milletinin başı sağ olsun derken, bu katliamda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize de bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - KARS