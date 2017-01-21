Karacabey Belediyesi'nden Kreş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından yapılan kreş hizmete girdi.



Karacabey Belediyesi, ilçedeki ebeveynlere yıl boyunca hizmet verecek olan 80 çocuk kapasiteli 'kreş ve çocuk bakım evi' açtı. Esentepe Mahallesi'nde açılan belediye kreşinin 15 günlük sömestr tatili boyunca ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Başvuruların belediyenin 6. Katındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacağı, 36-72 ay aralığındaki çocukların kabul edileceği bildirildi.



Belediye kreşinin çalışan bütün anne ve babaların çocuklarına hizmet vereceğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, tesislerde spor ve çocuk oyun alanları ile parkların yer aldığını, bilhassa çocukların yaparak, dokunarak, hissederek öğrenmesini istediklerini söyledi. Ali Özkan, tesislerde 'kendin ek, kendin yetiştir, kendin ye' sloganı ile çocukların toprak ile buluşacağını kaydetti.



Çocuklara yılın 12 ayı hizmet vermesi planlanan tesiste drama, folklor gibi çeşitli faaliyetlerin de yapılacağı bildirildi. - BURSA