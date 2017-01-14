Karacabey 'Akıllı Kent' Oluyor

Karacabey Belediyesi, hizmet kalitesinin daha da artırılması için kolları sıvadı.



Karacabey Belediyesi, bütün belediye hizmetlerinin bulunduğu akıllı kent otomasyon sistemine (AKOS) geçme kararı aldı. Personel verimliliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin önde gelen belediyelerince kullanılan AKOS sistemine geçme hazırlıklarına hız veren Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları vatandaşların takdirini kazanıyor. Projede e-Türkiye sürecinde yasa, yönetmelik ve standartlar esas alınacak. - BURSA