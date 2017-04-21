Karabük'te Tır ve Kamyonet Çarpıştı 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı (Güvenlik kamerası)(Tür: Yurt)

Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı (Güvenlik kamerası)

(Tür: Yurt)

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