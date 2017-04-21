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Karabük'te Tır ve Kamyonet Çarpıştı 1 Ölü, 3 Yaralı
Karabük'te Tır ve Kamyonet Çarpıştı 1 Ölü, 3 Yaralı
Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı (Güvenlik kamerası)(Tür: Yurt)
21 Nisan 2017 Cuma 20:50
Karabük
'te TIR ve kamyonet çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı (Güvenlik kamerası)
(Tür: Yurt)
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