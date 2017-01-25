Karabük'te "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" Eğitimi

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" eğitimi düzenlendi.



Hastanenin Toplantı Salonu'nda yapılan eğitimde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bayram Aydoslu tarafından "Grup A streptekok hızlı antijen testlerinin kullanımı ve sağladığı yararlar" anlatıldı.



Aydoslu, hekimlere gereksiz antibiyotik yazılmaması, antibiyotik kullanımını azaltmak, antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların direnç geliştirmesini önlemek amacıyla virüs ve bakterilerin vücutta yaptığı enfeksiyonlar anlattı.



Gereksiz antibiyotik kullanımı önlemek için Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinik ve servislerinde, acil servislerde Grup A Streptokok Hızlı Antijen Testleri yapılmaya başlandığı bildirldi.



Başlatılan uygulama sayesinde halkın akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgilendirilmesi ve uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.