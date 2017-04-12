Karaaslan: "Türkiye Bu Sistemle Yola Devam Edemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye mevcut ezberleri ve eski alışkanlıklarıyla yola devam edemez" dedi.



AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, referandum çalışmalarını yoğun bir programla bir günde 4 ilçede sürdürdü. Sabah saatlerinde memleketi Alaçam ilçesine gelen Karaaslan, burada teşkilatla yaptığı toplantının ardından Sancar mahallesindeki fidan dikim törenine katıldı. Karaaslan ardından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen STK'larla buluşma toplantısına katıldı. Alaçamlıların büyük ilgi gösterdiği Karaaslan, Alaçam ve Yakakent'e doğalgaz müjdesi verdi. Alaçam ve Yakakent'in 2019 yılında doğalgazla buluşacağını hatırlatan Karaaslan, "Doğalgaz ile sadece ısınma ya da enerji ihtiyacını karşılamış olmayacağız. Doğalgazın gelmesi ile yeni yatırımcıların da önü açılacaktır. Öte yandan Alaçam'ın tarihi evlerini de restore ettirerek ile turizmine kazandıracağız. Bu konuyla ilgili çalışmalar başladı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından programa alındı. Bu projede ilçemize tekrar hayırlı olsun. Bu yaptığımız projeler ve daha fazlası için Alaçam'dan çok güçlü bir 'evet' bekliyorum" diye konuştu.



Kadınlar ve gençlerle buluştu



Karaaslan daha sonra 19 Mayıs ilçesinde "Genç Kürsü" programında gençlerle buluştu. Meşalelerle karşılanan Karaaslan'a gençler büyük ilgi gösterdi. Karaaslan ardından 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek eğitim gören polis adayı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.



Çalışmalarını Atakum ilçesinde sürdüren Karaaslan bir kafede gençlerle sıcak bir ortamda sohbet etti. Ardından Yalı Kafe'de düzenlenen 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' programında kadınlarla buluştu.



Buradan Çarşamba ilçesine geçen Karaaslan, Yeşilırmak ve Gazi Mahallelerinde düzenlenen ve büyük coşkunun yaşandığı mahalle mitinglerine katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun sevgi gösterileri arasında konuşmasını yapan Karaaslan, Çarşamba'nın kararını çok güçlü bir evetten yana verdiğini ifade etti.



"Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılında ortaya koyduğumuz bir iddia ve bir süreç var" diyen Karaaslan, "1960 darbesinden sonra bugüne kadar gerçekleşen darbeler, yol kesmeler, ön almalar, vesayetçi zihniyetin çok kısa aralarla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önünü kesecek hamleler yapması, hep bizim tecrübelerimiz ve acı hatıralarımız olarak bir kenara yazıldı. Artık Türkiye mevcut ezberleri ve eski alışkanlıklarıyla yola devam edemez. Türkiye tıpkı dünya gibi çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişmeye ve gelişmeye ayak uydurmak için sistemde bir güncelleme yapmak gerekir. Bu, bir anlamda bir güncellemedir ama çok önemli bir farkla, bugüne kadar 18 kez yapılan anayasadaki değişiklikler, hayatı çok da etkilemeyen değişiklikler olmuş. Bu kez olan aslında bir reform. İlk kez aslında biz anayasanın ruhuna dokunuyoruz, ilk kez ruhuna müdahale ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN