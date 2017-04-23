Kar Yağışı Altında Düğün Eğlencesi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düğün eğlencesi kar yağışı altında gerçekleşti.



Domaniç ilçesi Ortaca köyünde Şeref ve Merve Kısacık çiftinin düğünleri kar yağmasına rağmen köy meydanında ateş yakılması ile devam etti. Nisan ayının ortasında kar yağışını aldırmayan düğün davetlileri, yöre sanatçısı Mustafa Akyıldız'ın canlı müzik performansı ile oyunlarını oynadı.



Düğünde çocuklar da büyüklerinin yanında yöreye ait kaşık oyununu oynadı.



Düğünde kamera çekimi gerçekleştiren Erol Biçer, "Domaniç'in Ortaca köyünde düğün çekimleri için geldik. Kar var ve soğuk insanı üşütüyor. İlk defa böyle bir mevsimde kar görüyoruz ve çekimler güzel gidiyor" dedi.



Kamera çekimi yapan Ali Yılmaz ise soğuk bir havada sokakta çekim yapmanın zorluklarını dile getirerek çifte mutluluk diledi. - KÜTAHYA